toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Наполи – Аталанта – 2:2 – видео голов и обзор матча

30 октября 23:21 42 Читати українською
Наполи – Аталанта – 2:2 – видео голов и обзор матча
Наполи – Аталанта – видео голов и обзор матча

В 10-м туре Серии А сошлись третья и четвертая команды турнирной таблицы. Смотрите видео голов и обзор матча.

16’ Никола Максимович
71’ Аркадиуш Милик
 
Ремо Фройлер 41’
Йосип Иличич 86’
16’ Никола Максимович
41’ Ремо Фройлер
71’ Аркадиуш Милик
86’ Йосип Иличич

Команды выдали результативное шоу на Сан Паоло, но победителя не определили. Наполи открыл счет – после подачи Кальехона ворота Голлини ударом головой поразил Максимович. Бергамцы сравняли счет в конце первой половины – после удара Фройлера ошибку допустил Мерет.

Интер переиграл Брешию и возглавил таблицу, Верона одолела Парму: 10-й тур Серии А, матчи вторника

На 70-й минуте Милик хорошо открылся на линии офсайда, убежал от защитников, обыграл Голлини и закатил мяч в пустые ворота. Спас Аталанту Йосип Иличич, который воспользовался замечательным разрезным пасом Рафаэля Толоя и обводным ударом из пределов штрафной заставил Мерета капитулировать во второй раз.

Аталанта без Малиновского вырвала ничью у Наполи

blog_ava
Кубок Украины: Александрия выбила Зарю в серии пенальти и другие результаты 1/8 финала
30 октября
2027
Теги
Италия Видеоновости Наполи - Аталанта Наполи Наполи Аталанта Аталанта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
57
мин
Мальорка
20:00
Осасуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук