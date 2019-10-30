Наполи – Аталанта – 2:2 – видео голов и обзор матча

В 10-м туре Серии А сошлись третья и четвертая команды турнирной таблицы. Смотрите видео голов и обзор матча.

Команды выдали результативное шоу на Сан Паоло, но победителя не определили. Наполи открыл счет – после подачи Кальехона ворота Голлини ударом головой поразил Максимович. Бергамцы сравняли счет в конце первой половины – после удара Фройлера ошибку допустил Мерет.

Интер переиграл Брешию и возглавил таблицу, Верона одолела Парму: 10-й тур Серии А, матчи вторника

На 70-й минуте Милик хорошо открылся на линии офсайда, убежал от защитников, обыграл Голлини и закатил мяч в пустые ворота. Спас Аталанту Йосип Иличич, который воспользовался замечательным разрезным пасом Рафаэля Толоя и обводным ударом из пределов штрафной заставил Мерета капитулировать во второй раз.

Аталанта без Малиновского вырвала ничью у Наполи