Наполи – Аталанта: Малиновский начнет матч в запасе – онлайн-трансляция поединка

Наполи принимает Аталанту в поединке 10-го тура чемпионата Италии 2019/20. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Наполи – Аталанта стартует в 20:00 по киевскому времени. Также игру, которая проходит на стадионе Сан-Паоло, транслирует телеканал "Футбол 2". Этот поединок считается центральным в 10-м туре Серии А, ведь встречаются 3 и 4 команды чемпионата, которые в турнирной таблице разделяли лишь 3 очка. Бергамаски имеют лучшую атаку лиги (28 голов) и еще не забивали меньше 2 мячей за игру.

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Наполи – Аталанта: стартовые составы команд

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Луперто, Кальехон, Аллан, Фабиан, Инсинье, Милик, Лосано

Запасные: Оспина, Карнезис, Тонелли, Руй, Эльмас, Гаэтано, Зелински, Мертенс, Юнес, Льоренте

Аталанта: Голлини, Толои, Джимшити, Паломино, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич, Иличич, Гомес

Запасные: Росси, Спортьелло, Кьяер, Масьелло, Муриэль, Арана, Малиновский, Кастань, Ибаньес, Берров