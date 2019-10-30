Аталанта без Малиновского вырвала ничью у Наполи

Наполи упустил победу (2:2) над Аталантой в 10-м туре чемпионата Италии 2019/20. Руслан Малиновский на поле не появился. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Наполи – Аталанта стартовал в 20:00 по киевскому времени. Также игру транслировал телеканал "Футбол 2". Этот поединок считался центральным в 10-м туре Серии А, ведь встречались 3 и 4 команды чемпионата, которые в турнирной таблице разделяли лишь 3 очка. Бергамаски имели лучшую атаку лиги (28 голов в 9-ти турах) и еще не забивали меньше 2 мячей за игру.

Руслан Малиновский начал игру в запасе Аталанты – вероятно, Джан Пьеро Гасперини решил поберечь украинца, учитывая напряженный график команды.

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Поединок начался с атак Наполи – уже на первых минутах Голлини совершил два классных сейвы после ударов Кулибали и Милика. Особенно опасным был удар поляка после прострела с фланга. Аталанта ответила мощным выстрелом Иличича со штрафного, который парировал голкипер. На 10-й минуте Карло Анчелотти вынужден был провести первую замену – вместо травмированного Аллана вышел Зелински. Сразу после этого Кальехон вышел практически один на один с Голлини, но голкипер бергамасков спас команду.

На 16-й минуте Наполи все же открыл счет. Никола Максимович ударом головой замкнул подачу Кальехона! Сразу же Милик мог увеличивать преимущество хозяев, однако его удар приняла на себя штанга.

Забитый гол успокоил команду Анчелотти, тогда как Аталанта начала создавать давление на ворота неаполитанцев. Сначала особых голевых моментов гости не имели, но реализовали едва ли не первую свою возможность. Фройлер получил проникающий пас в штрафную и ударом в ближний угол переиграл Мерета! 1:1 – с таким результатом команды ушли на перерыв. Наполи владел существенным преимуществом, но расслабился после забитого мяча, за что и поплатился.

Руслан Малиновский со старта второго тайма тоже не вышел на поле, а Аталанта могла выходить вперед – Пашалич немного не попал в ворота. У хозяев пробивал Инсинье – в руки Голлини. А вот следующий момент "Партенопеи" был куда острее: Мертенс отдал на Инсинье, а тот пробил рядом с девяткой. Аталанта ответила прорывом Иличича, который не завершился ударом. Милик пробил издали – перекладина спасла Аталанту!

На 71-й минуте Наполи все же забил во второй раз. Фабиан Руис опередил де Рона в центре поля и отдал шикарный пас на ход Милику. Поляк выход на ворота Голлини реализовал отменно и снова вывел свою команду вперед. Но в конце игры гости отыгрались – Иличич реализовал выход один на один. VAR подтвердил легитимность взятия ворот – 2:2. Вспыхнули страсти, удален был даже Анчелотти, но это ничего не изменило.

Руслан Малиновский на поле так и не появился (только во второй раз в чемпионате), а Аталанта добыла важное очко, продлив результативную серию – бергамаски менее двух голов за игру в текущей Серии А не забивают. Наполи набрал 18 очков и занимает 4 место, у Аталанты 3 позиция и 21 балл.

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