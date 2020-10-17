К отчетному матчу команды подходили в разном настроении. Серия А засчитала Наполи техническое поражение за неявку на игру против Ювентуса. Зато у Аталанты произошло долгожданное возвращение – Йосип Иличич наконец-то разобрался со своей депрессией и даже попал в стартовый состав.

"Мог перейти в Аталанту": Вербич признался, почему выбрал именно Динамо

До игры эксперты считали фаворитом бергамасков, но хозяева явно были не прочь пристыдить специалистов. Уже на 5-й минуте у ворот Спортьелло возник супермомент. Политано с правого фланга навесил в штрафную, где умело снаряд обработал Лосано. Мексиканский форвард с разворота умудрился пробить в правую от голкипера девятку метров с двенадцати, но в ворота совсем немного не попал.

Привычной Аталанты на поле просто не было. Наполи буквально разрывал своего соперника, создавая атаку за атакой, на что гости никак не могли ответить моментом, который хотя бы с натяжкой можно было бы назвать острым. Поэтому гол Лосано на 24-й был абсолютно логичным. Джованни Ди Лоренцо прострелил вдоль ворот. Пролетел мимо мяча Осимхен, но вслед ногу сумел подставить Ирвинг. Мексиканец метров с пяти неловко, но все же затолкал мяч в сетку ворот Аталанты. Толои пытался вынести сферу, но не попал и комично рухнул на газон.

Вскоре Аталанта пережила еще 6 ужасных минут. Сначала Лосано оформил дубль, пробив под дальнюю штангу с линии штрафной. А чуть позже Политано сделал счет разгромным. Защитники "нерадзурри" дали Маттэо слишком много свободного пространства, а тот классно выстрелил из-за пределов штрафной. Четвертый гол вообще стал издевательством. Оспина записал в свой актив ассист. Голкипер Наполи выбил от собственных ворот, защитники помешали друг другу, и мяч достался Осимхену. Виктор развернулся и ударом издали впервые забил в Серии А.

Аталанта полностью провалила первый тайм. Гости аж на 40-й минуте сумели нанести удар в створ ворот, тогда как у Наполи таких выстрелов набралось аж 12. Джан Пьеро Гасперини после перерыва сделал двойную замену (вышли Джимшити и Мохика), а еще через 10 минут вместо Гомеса на поле появился Ламмерс. Трудно сказать, что это кардинально изменило ситуацию. Да, Аталанта стала больше контролировать мяч, но без остроты. В то же время Наполи мог снова забивать – после подачи с углового пробивали Мертенс и Кулибали. Именно после этого момента появился на поле Руслан Малиновский.

Вскоре после этого гости смогли отыграть один мяч. Правда, заслуги украинца в этом практически не было. Ромеро выполнил длинный пас вперед, а Ламмерс избежал положения вне игры и без проблем реализовал свой момент. В одной из следующих атак стрелял по воротам оспин Малиновский – мимо.

Очередной замен от Дженнаро Гаттузо усилил защиту его команды. Игра стала еще более вязкой – много борьбы в центре поля без опасных моментов в атаке. Время шло. Наполи не спеша разыгрывал мяч, Аталанта не смогла включить турбо-режим и, казалось, смирилась с результатом. Концовка игры вообще больше напоминала какое-то нервноей начало матча, в котором команды пытаются сначала присмотреться друг к другу. Лосано мог оформлять хет-трик, но с его выстрелом справился Марко Спортьелло.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал убедительную победу Наполи. Подопечные Дженнаро Гаттузо набрали 8 очков и приблизились к Аталанте и Милану, в активе которых по 9 очков.

Ліверпулю кинули виклик сусіди – Хамес і Анчелотті рвуть АПЛ і готові зняти 10-річне прокляття