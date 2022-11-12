Наполи удержал победу над Удинезе в поединке 15-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи Наполи – Удинезе на "Футбол 24".

Наполи повел в счете на 15 минуте: Эльмас навесил с левого фланга, а Осимхен головой переправил в ворота. Зелински до перерыва удвоил преимущество, завершив контратаку, а на старте второй половины Эльмас сделал счет разгромным.

Наполи разгромил Удинезе и закрепился на вершине Серии А – победная серия партенопейцев достигла 13 матчей

Впрочем, Удинезе заставил фанатов Наполи напрячься. Несторовски классным ударом отквитал один мяч, а Самарджич сократил отставание до минимума.