Наполи – Удинезе – 3:2 – видео голов и обзор матча
21:50 - Читати українською
Наполи удержал победу над Удинезе в поединке 15-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи Наполи – Удинезе на "Футбол 24".
15’ Виктор Осимхен
31’ Пётр Зелиньски
58’ Элиф Эльмас
Илия Несторовски 80’
Лазар Самарджич 82’
15’ Виктор Осимхен
31’ Пётр Зелиньски
58’ Элиф Эльмас
80’ Илия Несторовски
82’ Лазар Самарджич
Наполи повел в счете на 15 минуте: Эльмас навесил с левого фланга, а Осимхен головой переправил в ворота. Зелински до перерыва удвоил преимущество, завершив контратаку, а на старте второй половины Эльмас сделал счет разгромным.
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Впрочем, Удинезе заставил фанатов Наполи напрячься. Несторовски классным ударом отквитал один мяч, а Самарджич сократил отставание до минимума.
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