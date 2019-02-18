Наполи – Торино – 0:0 – видеообзор матча

Наполи не сумел переиграть Торино в матче 24-го тура итальянской Серии А. Смотрите обзор самых интересных моментов поединка.

Чемпионат Италии 2018/19, 24 тур

Наполи – Торино – 0:0

Наполи и Торино не определили сильнейшего: 24 тур Серии А, матчи воскресенья

Неаполитанцы имели достаточно много моментов, однако Милик и Инсинье не справились с реализацией. Торино же защищался почти весь матч и практически не атаковал, а потому команды разошлись безголевой ничьей.