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Наполи – Торино – 0:0 – видеообзор матча

08:00 5 Читати українською
Наполи – Торино – 0:0 – видеообзор матча
Наполи – Торино / ФК Торино

Наполи не сумел переиграть Торино в матче 24-го тура итальянской Серии А. Смотрите обзор самых интересных моментов поединка.

Чемпионат Италии 2018/19, 24 тур

Наполи – Торино – 0:0

Наполи и Торино не определили сильнейшего: 24 тур Серии А, матчи воскресенья

Неаполитанцы имели достаточно много моментов, однако Милик и Инсинье не справились с реализацией. Торино же защищался почти весь матч и практически не атаковал, а потому команды разошлись безголевой ничьей.

Италия24 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполи - Торино: Воскресенье 17 февраля 2019

Наполи
Матч окончен
0 : 0
Торино
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Наполи Наполи Торино Торино Италия Видеоновости Наполи - Торино
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