– Довбик и Пеллегрини. Как у них дела? Каким центрфорвардом может быть украинец?

– Довбик в порядке. Пеллегрини и освистывания? Он должен уметь реагировать. Для римлянина он несколько интровертный парень. Он страдает внутри, но он должен знать, как реагировать на проблемы. Я уверен, что он отреагирует, – сказал Раньери на пресс-конференции.

Довбик не сыграет полный матч с Албанией – у него есть договоренность с Ромой

Напомним, что ранее сообщалось, что Довбик не сыграл полный матч с Албанией (2:1) из-за договоренности с Ромой, поскольку Артем не до конца восстановился после полученной травмы колена. В этом сезоне он сыграл за Рому 15 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 1 ассист.

К слову, матч между Наполи и Ромой состоится 24 ноября в 19:00.

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