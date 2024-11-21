"Против Ромы будет тяжело, хотя Наполи кажется мне фаворитом из-за результатов и домашнего фактора. Пригласить Конте – абсолютно лучший выбор после того, что произошло год назад.

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Лукаку против Довбика? Два очень физически сильных форварда. Лукаку, пожалуй, быстрее и лучше действует на открытом пространстве, но они оба многое определяют для своих команд. Ромелу для Конте – это ключ.

Раньери имеет очень важное влияние на команду с помощью других средств и систем, чем Антонио: один более беззаботный, спокойный, сосредоточен на диалоге; другой более интенсивный, требовательный, много работает. Но знаете что? С помощью разных методов они получают максимум от игроков. И это то, что их объединяет", – сказал Дзола в комментарии сказал Дзола в комментарии Corriere dello Sport.

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