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Наполи – Рома – 1:1 – видео голов и обзор матча

29 октября 08:17 105 Читати українською
Наполи – Рома – 1:1 – видео голов и обзор матча
Наполи – Рома – 1:1 – видео голов и обзор матча

Наполи не смог одолеть Рому в 10-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Наполи – Рома на сайте Футбол 24.

На правах хозяина Наполи больше владел инициативой, но Рома смогла воспользоваться едва ли не первой ошибкой в защите "партенопейцев", открыв счет усилиями Эль-Шаарави.

Наполи на последних минутах вырвал ничью у Ромы

После перерыва Наполи продолжал давить на ворота соперника, но забить сумел лишь однажды. Мертенс перед финальным свистком принес своей команде ничью.

Неаполитанцы набрали 22 очка, оставшись на второй позиции и увеличив отставание от Ювентуса до шести очков. Рома набрала 15 очков и поднялась на восьмое место.

Чемпионат Италии 2018/2019, 10-й тур

Наполи – Рома – 1:1

Голы: Мертенс, 90 – Эль-Шаарави, 14

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Италия10 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполи - Рома: Воскресенье 28 октября 2018

Наполи
Матч окончен
1 : 1
Рома
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