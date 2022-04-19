Команда Жозе Моуринью в компенсированное время спаслась от поражения в Неаполе. Смотрите видео голов и обзор поединка 33-го тура Серии А.

Наполи быстро открыл счет – Ибаньес сфолил в своей штрафной против Лосано, а Лоренцо Инсинье реализовал пенальти. Рома могла отыграться еще в первом тайме, но перекладина сыграла за хозяев.

Рома спасла ничью с Наполи и удалила Спаллетти от чемпионства, стадион Марадоны – далеко не крепость.

После перерыва команда Моуринью перехватила инициативу, но забить не могла. Травмировался Николо Дзаньоло – казалось, матч завершился минимальной победой Наполи, но гости спаслись. Стефан Эль-Шаарави уже в компенсированное время сравнял счет.

1:1 – вторая дуэль команд в сезоне снова завершилась миром. Наполи второй раз подряд потерял очки и значительно ухудшил свои шансы на Скудетто. У команды Спаллетти 67 очков, Милан оторвался на 4 пункта. Рома и дальше пятая – 58 баллов.