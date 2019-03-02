Наполи – Ювентус: Роналду сыграет с первых минут, Дибала или Бернардески останутся в запасе

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 26-го тура итальянской Серии А с Наполи.

"Этот матч очень важен для обеих команд. Нам необходимо продемонстрировать все, на что мы способны. Это будет важный вечер для итальянского футбола. Чтобы остаться на вершине, необходимо сконцентрироваться и действовать как команда. У нас достаточно желания и энтузиазма.

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Что касается Роналду, он тренировался с командой и сможет принять участие в матче с Наполи. Хедире нужно пройти медобследование. Надеемся, что Дуглас Коста вернется к матчу с Атлетико, Куадрадо еще далек от возвращения.

Если мы выпустим Дибалу и Бернардески вместе с Манджукичем и Роналду, на скамейке из нападавших останется только Мойзе Кин. Поэтому в запасе останется или Дибала, или Бернардески", – Аллегри пресс-служба Ювентуса.

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Матч Наполи – Ювентус состоится завтра, 3 марта, в Неаполе. Стартовый свисток на стадионе Сан-Паоло прозвучит в 21:30.