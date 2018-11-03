Наполи – Эмполи – 5:1 – видео голов и обзор матча

Наполи разнес Эмполи в 11 туре Серии А (5:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

Наполи удачно начал матч и уже на 9 минуте вышел вперед в счете благодаря голу Инсинье. А уже к перерыву Мертенс удвоил преимущество неаполитанцев.

Наполи разнес Эмполи

Капуто после перерыва отыграл один мяч,однако Мертенс снова увеличил разрыв между командами. Милик после выхода на замену сделал счет разгромным, а в компенсированное время Мертенс оформил хет-трик.

Мертенс забил шикарный гол за Наполи и стал самым результативным бельгийцем в истории Серии А

Благодаря этой победе Наполи набрал 25 пунктов и приблизился к Ювентуса, Эмполи с 6 очкамиостался в зоне вылета.

Чемпионат Италии 2018/19, 11 тур

Наполи – Эмполи – 5:1

Голы: Инсинье, 9, Мертенс, 38, 64, 90+3, Милик, 90 – Капуто, 58