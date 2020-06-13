Наполи – Интер: Эриксен "сухим листом" открыл счет в матче – ужасный фейл Оспины

Начало ответного матча полуфинала Кубка Италии стал кошмаром для Наполи и голкипера неаполитанцев Давида Оспины.

Уже на 2-й минуте матча Интер повел в счете благодаря шедевральному голу Эриксена с углового.

Наполи – Интер: видеотрансляция полуфинала Кубка Италии

Датчанин закрутил сферу в направлении ворот, и голкипер Наполи Оспина должен был отбить мяч, однако умудрился пропустить его между ног.

Напомним, первая встреча между командами завершилась победой Наполи (1:0) благодаря голу Фабиана Руиса.

Ювентус – Милан: проход туринцев в финал Кубка с неоднозначной игрой, пассивные "россонери", Доннарумма – герой без паса