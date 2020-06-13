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Наполи – Интер: Эриксен "сухим листом" открыл счет в матче – ужасный фейл Оспины

22:33 80 Читати українською
Наполи – Интер: Эриксен "сухим листом" открыл счет в матче – ужасный фейл Оспины
Давид Оспина / Reuters

Начало ответного матча полуфинала Кубка Италии стал кошмаром для Наполи и голкипера неаполитанцев Давида Оспины.

41’ Дрис Мертенс
 
Кристиан Эриксен 2’
2’ Кристиан Эриксен
41’ Дрис Мертенс

Уже на 2-й минуте матча Интер повел в счете благодаря шедевральному голу Эриксена с углового.

Наполи – Интер: видеотрансляция полуфинала Кубка Италии

Датчанин закрутил сферу в направлении ворот, и голкипер Наполи Оспина должен был отбить мяч, однако умудрился пропустить его между ног.

Напомним, первая встреча между командами завершилась победой Наполи (1:0) благодаря голу Фабиана Руиса.

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Наполи Наполи Италия Видеоновости Интер Интер Наполи - Интер Давид Оспина Давид Оспина
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