Наполи – Интер – 1:3 – видео голов и обзор матча

Интер обыграл Наполи на выезде в центральном матче 18-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Наполи – Интер.

Интер довольно быстро оформил комфортное преимущество благодаря Лукаку: бельгиец сначала ударом от штанги вывел миланцев вперед, а чуть позже оформил дубль (не обошлось без ужасной игры Мерета). Милик сократил отставание, замкнув скидку Кальехона, но последнее слово было за Мартинесом, который добил мяч в ворота после не слишком удачной игры защитника.

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Таким образом, Интер набрал 45 очков и вернулся на первое место, Наполи с 24 пунктами остался восьмым.