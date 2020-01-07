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Наполи – Интер – 1:3 – видео голов и обзор матча

7 января 00:35 328 Читати українською
Наполи – Интер – 1:3 – видео голов и обзор матча
Мартинес и Лукаку / фото ФК Интер

Интер обыграл Наполи на выезде в центральном матче 18-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Наполи – Интер.

39’ Аркадиуш Милик
 
Ромелу Лукаку 14’
Ромелу Лукаку 33’
Лаутаро Мартинес 62’
14’ Ромелу Лукаку
33’ Ромелу Лукаку
39’ Аркадиуш Милик
62’ Лаутаро Мартинес

Интер довольно быстро оформил комфортное преимущество благодаря Лукаку: бельгиец сначала ударом от штанги вывел миланцев вперед, а чуть позже оформил дубль (не обошлось без ужасной игры Мерета). Милик сократил отставание, замкнув скидку Кальехона, но последнее слово было за Мартинесом, который добил мяч в ворота после не слишком удачной игры защитника.

Интер впервые за 32 года одолел Наполи на его поле, Ювентус уничтожил Кальяри, Ибрагимович не помог Милану

Таким образом, Интер набрал 45 очков и вернулся на первое место, Наполи с 24 пунктами остался восьмым.

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