Наполи – Барселона: Пике вспомнил позорные поражения от Ромы и Ливерпуля

Защитник Барселоны Жерар Пике не считает каталонский гранд фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

"В предыдущие годы мы находились на этой стадии Лиги чемпионов в статусе фаворитов. В этом году это не так.

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Мы будем двигаться шаг за шагом. Сейчас нужно сначала пройти Наполи, а там посмотрим. У нас много примеров, когда мы хорошо себя проявляем в плей-офф, а затем проваливаемся. Нужно идти от игры к игре.

Мы никогда не забудем матчи с Ливерпулем и Ромой, это два очень болезненные поражения и для нашей истории, и для карьер игроков. Но даже из худших поражений нужно извлекать положительные моменты и смотреть в будущее. Мы знаем, что сможем справиться. Все ситуации разные, каждая – отдельный мир, но мы кое-чему научились", – цитирует Пике Marca.

Напомним, предыдущие два сезона ЛЧ Барса покидала турнир на стадии полуфинала, несмотря на разгромные победы над Ромой и Ливерпулем в первых встречах. Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи – Барселона состоится 25 февраля, начало в 22:00.

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