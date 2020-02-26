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Наполи – Барселона: итальянские фанаты заглушили гимн Лиги чемпионов – впечатляющее видео

10:21 21 Читати українською
Наполи – Барселона: итальянские фанаты заглушили гимн Лиги чемпионов – впечатляющее видео
Фанаты Наполи / Reuters

Болельщики Наполи поразили своим громким пением во время исполнения гимна Лиги чемпионов перед матчем 1/8 финала против Барселоны.

30’ Дрис Мертенс
 
Антуан Гризманн 57’
Артуро Видаль 89’
30’ Дрис Мертенс
57’ Антуан Гризманн
89’ Артуро Видаль

Болельщики Наполи устроили невероятную поддержку своим любимцам во время матча против Барселоны.

Наполи – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Трибуны буквально взорвались эмоциями во время исполнения гимна Лиги чемпионов. Последние слова легендарной песни было слышно только в исполнении стадиона Сан-Паоло.

Добавим, что такая бурная поддержка помогла Наполи расписать ничью с Барселоной (1:1). Ответный матч 1/8 финала запланирован на 18 марта.

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