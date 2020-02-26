Наполи – Барселона: итальянские фанаты заглушили гимн Лиги чемпионов – впечатляющее видео

Болельщики Наполи поразили своим громким пением во время исполнения гимна Лиги чемпионов перед матчем 1/8 финала против Барселоны.

Болельщики Наполи устроили невероятную поддержку своим любимцам во время матча против Барселоны.

Наполи – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Трибуны буквально взорвались эмоциями во время исполнения гимна Лиги чемпионов. Последние слова легендарной песни было слышно только в исполнении стадиона Сан-Паоло.

Добавим, что такая бурная поддержка помогла Наполи расписать ничью с Барселоной (1:1). Ответный матч 1/8 финала запланирован на 18 марта.

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