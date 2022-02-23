"Мы будем подходить к этой игре так же, если бы мы победили со счетом 2:1 или 3:1. Мы должны доминировать. Наполи будет давить на нас, это будет очень напряженная игра. Нужно действовать смело и создавать моменты.

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Будет нелегко. Это будет битва за владение мячом. Наполи – команда уровня Лиги чемпионов, но для Барсы это хорошая проверка конкурентоспособности в еврокубках", – цитирует Хави сайт УЕФА.

Напомним, в первой встрече этих команд неаполитанцам на выезде удалось удержать ничью против каталонцев. Ответный матч состоится 24 февраля, начало в 22:00.

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