toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ШАХТЕР - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА

Наполи – Барселона: Брейтуэйт отправится с каталонцами на матч Лиги чемпионов несмотря на свое отсутствие в заявке

17:47 69 Читати українською
Наполи – Барселона: Брейтуэйт отправится с каталонцами на матч Лиги чемпионов несмотря на свое отсутствие в заявке
Мартин Брейтуэйт / фото ФК Барселона

Новоиспеченный форвард Барселоны Мартин Брейтуэйт поддержит команду во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи.

 

В список игроков Барселоны, которые отправятся в Неаполь на матч Лиги чемпионов, попал и нападающий Мартин Брейтуэйт, информирует официальный сайт каталонцев.

Барселона потеряла Серхи Роберто на длительный срок

Сообщается, что датчанин не сможет помочь своей команде в поединке, поскольку не имеет права выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, Брейтуэйт присоединился к Барселоне зимой 2020 года после завершения трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Сумма трансфера составила 18 млн евро.

Барселона благодаря покеру Месси уничтожила Эйбар, Реал Сосьедад унизил Валенсию: 25-й тур Ла Лиги, суббота

blog_ava
Шахтер – Десна: анонс матча УПЛ
08:00
634
Теги
Лига чемпионов Барселона Барселона Наполи - Барселона Наполи Наполи Мартин Брейтуэйт Мартин Брейтуэйт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
мин
Олимпик
19:30
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук