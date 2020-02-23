Наполи – Барселона: Брейтуэйт отправится с каталонцами на матч Лиги чемпионов несмотря на свое отсутствие в заявке

Новоиспеченный форвард Барселоны Мартин Брейтуэйт поддержит команду во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи.

В список игроков Барселоны, которые отправятся в Неаполь на матч Лиги чемпионов, попал и нападающий Мартин Брейтуэйт, информирует официальный сайт каталонцев.

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Сообщается, что датчанин не сможет помочь своей команде в поединке, поскольку не имеет права выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, Брейтуэйт присоединился к Барселоне зимой 2020 года после завершения трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Сумма трансфера составила 18 млн евро.

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