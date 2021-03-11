"Мы от этого станем еще сильнее. Сейчас думаем, где будем проводить следующий домашний матч. Решение уже принято. Что мы можем сделать? Разговоры нам ничего не дадут, стадион не вернут даже на этот сезон.

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Будем писать письмо в УАФ, чтобы нам разрешили играть на Банникова. Шахтер и Ворскла там играли. Попросим их. Они же знают из-за какой ситуации мы остались без личного стадиона. В Донецке у нас была своя арена и своя академия. Сегодня мы не можем там играть. УАФ об этом тоже знает.

Почему наказали Олимпик, а не меня? Нагадить всегда легче, чем сохранить и сделать что-то для футбола. Все методы мести хорошие. А что мы можем сделать? Еще раз скажу, что навредить всегда легче, чем созидать", – заявил Гельзин в комментарии Tribuna.

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