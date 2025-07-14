Нападающий Шахтера заинтересовал сразу три команды Серии А – один из клубов сделал предложение
Бразильский форвард Шахтера Эгиналдо попал в сферу интересов нескольких итальянских клубов.
Три клуба Серии А следят за 20-летним форвардом Шахтера, сообщает Torinogranata.it со ссылкой на Gols do Brasileirão.
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Эгиналдо интересуются Торино, Болонья и Аталанта. Кроме того, туринский клуб уже сделал предложение по трансферу игрока за 10 миллионов евро. О позиции Шахтера относительно возможного ухода Эгиналдо не сообщается.
Напомним, что бразилец перешел в донецкий клуб летом 2023 года из Васко да Гама за 3,5 млн евро. В прошлом сезоне Эгиналдо провел 36 матчей, забил 6 голов и отдал 8 ассистов. Контракт игрока с "горняками" рассчитан до лета 2028 года.
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