Три клуба Серии А следят за 20-летним форвардом Шахтера, сообщает Torinogranata.it со ссылкой на Gols do Brasileirão.

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Эгиналдо интересуются Торино, Болонья и Аталанта. Кроме того, туринский клуб уже сделал предложение по трансферу игрока за 10 миллионов евро. О позиции Шахтера относительно возможного ухода Эгиналдо не сообщается.

Напомним, что бразилец перешел в донецкий клуб летом 2023 года из Васко да Гама за 3,5 млн евро. В прошлом сезоне Эгиналдо провел 36 матчей, забил 6 голов и отдал 8 ассистов. Контракт игрока с "горняками" рассчитан до лета 2028 года.

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