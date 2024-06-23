Ужасная ситуация возникла во время матча Венгрии и Шотландии в третьем туре группового этапа Евро-2024.

Встречу между венграми и шотландцами остановили на 70 минуте из-за старшего эпизода. Форварду сборной Венгрии Барнабашу Варге требовалась помощь медиков.

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Собослай навешивал в штрафную площадку. Варга пытался пробить и столкнулся с голкипером Ангусом Ганном. Нападающий Венгрии упал и потерял сознание. Врачи сразу появились на поле и начали оказывать помощь игроку. Варга покинул поле на носилках, не приходя в сознание.

Напомним, что на Евро-2020 у Кристиана Эриксена из сборной Дании была остановка сердца.