Нападающий сборной Венгрии находится в больнице в стабильном состоянии после жуткого инцидента на Евро-2024
08:33 - Читати українською
Стало известно немного деталей состояния форварда сборной Венгрии Барнабаша Варга, который не на шутку напугал всех зрителей матча Шотландия – Венгрия.
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Варга находится в стабильном состоянии в одной из больниц Штутгарта, сообщает официальный твиттер Федерации футбола Венгрии.
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