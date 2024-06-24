Варга находится в стабильном состоянии в одной из больниц Штутгарта, сообщает официальный твиттер Федерации футбола Венгрии.

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Другие детали состояния здоровья игрока пока не сообщают. "Мы немедленно сообщим вам, если появятся какие-либо новости о его состоянии", – говорится в сообщении.

Напомним, жуткий эпизод произошел на 70-й минуте матча Шотландия – Венгрия. После розыгрыша штрафного Варга забегал к воротам, а вратарь британцев кулаком сыграл в мяч, локтем задев венгра. Барнабаш после этого упал на газон и не смог подняться, а врачи даже прикрывали ширмой игрока, которому оказывали помощь.

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