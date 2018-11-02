Нападающий сборной Словакии Зрелак: Мечтаю сыграть с Украиной

Форвард Нюрнберга и сборной Словакии Адам Зрелак восстановился после травмы и рассчитывает на вызов в национальную команду.

"Возвращение на поле вышло удачным – я сразу же забил мяч. Причем это был мой первый гол в чемпионате Германии. Затем забил и в Кубке. Чувствую себя хорошо и считаю, что полностью восстановился.

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Сборная? все будет зависеть от решения тренера. Конечно, есть и более опытные игроки, чем я. Все, что я знаю, это то, что я должен работать и быть в форме. С Гапалом (наставник Словакии. – прим. Футбол 24) мы успешно работали в молодежной сборной. Если есть шанс вернуться в первую команду, я постараюсь им воспользоваться.

Гапал один из лучших тренеров в моей карьере. И как специалист, и как человек. Он мне очень помог, когда я был травмирован перед чемпионатом Европы в Польше и Украине. За то, что он сделал для меня, я очень его ценю. Верю, что в первой сборной у него получится так же хорошо, как и в молодежной.

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Самая большая цель – попасть в сборную Словакии. Я мечтаю сыграть против Украины и Чехии в Лиге наций и помочь команде избежать вылета в третий дивизион. Хотелось бы, конечно, и забить. В Бундеслиге я, можно сказать, еще новичок. Постараюсь быстрее адаптироваться и быть полезным в Нюрнберге", – цитирует Зрелака futbalsfz.sk.

Пединок Лиги наций Словакия – Украина состоится 19 ноября в словацкой Трнаве.