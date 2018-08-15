Нападающий ПАОКа Лео: У Хачериди всегда были щитки с флагом Украины

Евгений Хачериди в матче против Спартака / фото из соцсетей

Нападающий греческого ПАОКа Лео сообщил, что не впервые видит щитки защитника команды Евгения Хачериди с флагом Украины.

"Сколько знаю Хачериди, у него всегда были щитки с цветами украинского флага. Это нормально. На моих щитках тоже есть бразильская символика", – цитирует Лео championat.com.

Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины

Напомним, вчера московский Спартак не смог обыграть ПАОК в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Хачериди вышел на поле на 64-й минуте игры.