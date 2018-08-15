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Нападающий ПАОКа Лео: У Хачериди всегда были щитки с флагом Украины

09:24 180 Читати українською
Нападающий ПАОКа Лео: У Хачериди всегда были щитки с флагом Украины
Евгений Хачериди в матче против Спартака / фото из соцсетей

Нападающий греческого ПАОКа Лео сообщил, что не впервые видит щитки защитника команды Евгения Хачериди с флагом Украины.

"Сколько знаю Хачериди, у него всегда были щитки с цветами украинского флага. Это нормально. На моих щитках тоже есть бразильская символика", – цитирует Лео championat.com.

Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины

Напомним, вчера московский Спартак не смог обыграть ПАОК в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Хачериди вышел на поле на 64-й минуте игры.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Спартак Москва - ПАОК: Вторник 14 августа 2018

Спартак Москва
Матч окончен
0 : 0
ПАОК
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Лига чемпионов Евгений Хачериди Евгений Хачериди ПАОК ПАОК Спартак Москва - ПАОК
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