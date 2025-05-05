Как сообщает Sport24, 23-летний Шуранов после завершения сезона-2024/2025 останется без клуба – Маккаби Хайфа проведет чистку состава из-за неудачной кампании.

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Израильский клуб подписал Шуранова в 2023 году – немецкий Нюрнберг получил за нападающего 1 млн евро.

Сейчас Маккаби Хайфа занимает 3-е место в турнирной таблице израильской Премьер-лиги и руководство клуба хочет перемен.

В нынешнем сезоне Шуранов провел за "зеленых" во всех турнирах 2 матча без результативных действий.

В свое время Эрик играл за юниорские сборные Украины, однако затем принял решение выступать на международной арене за сборную Германии.

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