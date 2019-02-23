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Нападающий Олимпика Дийе: За УПЛ следят в Европе, выступления здесь могут стать трамплином в топ-чемпионат

11:04 23 Читати українською
Нападающий Олимпика Дийе: За УПЛ следят в Европе, выступления здесь могут стать трамплином в топ-чемпионат
Матар Дийе / Олимпик

Новичок Олимпика Матар Дийе рассказал, почему перешел в донецкий клуб.

"Я знал, что Украина – большая страна. Здесь достаточно сильный и интересный чемпионат, в котором можно прогрессировать. Это для меня интересный вызов.

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Кроме того, за украинским чемпионатом следят в Европе, выступления здесь могут стать трамплином на пути в топ-чемпионат", – цитирует Дийе официальный сайт Олимпика.

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Напомним, сенегальский форвард перешел в Олимпик в январе этого года из итальянской Серии С. Кроме позиции нападающего, 21-летний футболист может сыграть и вингера.

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