Нападающий Олимпика Дийе: За УПЛ следят в Европе, выступления здесь могут стать трамплином в топ-чемпионат

Новичок Олимпика Матар Дийе рассказал, почему перешел в донецкий клуб.

"Я знал, что Украина – большая страна. Здесь достаточно сильный и интересный чемпионат, в котором можно прогрессировать. Это для меня интересный вызов.

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Кроме того, за украинским чемпионатом следят в Европе, выступления здесь могут стать трамплином на пути в топ-чемпионат", – цитирует Дийе официальный сайт Олимпика.

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Напомним, сенегальский форвард перешел в Олимпик в январе этого года из итальянской Серии С. Кроме позиции нападающего, 21-летний футболист может сыграть и вингера.

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