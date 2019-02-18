Нападающий Олимпиакоса Хассан: Пройдем дальше, если на нашей стороне будет удача

Нападающий Олимпиакоса Ахмед Хассан считает, что его команде в матче с Динамо может помочь удача.

"Мы знаем, что результат первого матча с Динамо был не таким хорошим, как мы хотели, но в футболе нет ничего невозможного, и мы будем полны решимости победить в Киеве и пройти дальше.

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Мы должны быть амбициозными, много двигаться по полю, уверенно играть, чтобы создавать моменты. Мы знаем, что такая возможность пройти далеко в еврокубках появляется не так уж и часто.

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Мы будем на поле, как одна семья. Будем играть, как во втором тайме с АЕКом, постараемся отдать все силы, и если на нашей стороне будет удача, то мы пройдем дальше", – цитирует Хассана SDNA.