Сидоров до 30 июня находился в аренде в ковалевском Колосе. К моменту окончания аренды Металлист 1925 отправился на зарубежные сборы, а Алексей Сидоров присоединился к тренировочному лагерю юношеской команды харьковчан. Однако через некоторое время футболист перестал посещать тренировки и без ведома клуба уехал из Украины, сообщает пресс-служба Металлиста 1925.

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Клуб связался с представителями футболиста, которые подтвердили, что Алексей Сидоров действительно покинул территорию Украины. Сам Сидоров заявил, что выехал из страны по семейным обстоятельствам. Сейчас клубу игрока неизвестно, где находится футболист и как он пересек границу Украины.

В связи с описанными событиями Металлист 1925 призвал Алексея Сидорова призвал Сидорова вернуться к выполнению своих обязательств. Кроме того, клуб объявил о начале внутреннего расследования и юридических процедур против противоправных действий футболиста.

Добавим, что в прошлом сезоне Алексей Сидоров провел 9 матчей за Колос и забил 2 гола. Также нападающий сыграл 17 игр за Металлист 1925, отличился двумя забитыми мячами. Контракт Сидорова с клубом рассчитан до июня 2028 года.

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