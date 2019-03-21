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Нападающий Львова Энрике перешел в словацкий клуб

10:53 47 Читати українською
Нападающий Львова Энрике перешел в словацкий клуб
Энрике Араужо / фото ФК Львов

Нападающий ФК Львов Энрике Араужо перешел в словацкий клуб Локомотива Кошице.

20-летний бразилец присоединился к новому клубу на правах свободного агента, сообщает Futbalnet.

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Араужо уже успел дебютировать в составе своей новой команды. Локомотива Кошице выступает во втором словацком дивизионе, где занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

Напомним, что Араужо выступал за ФК Львов с лета 2018 года, и за это время провел 6 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.

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