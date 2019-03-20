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Нападающий Карпат Понде: Мораес – хорошее усиление для сборной Украины

11:07 25 Читати українською
Нападающий Карпат Понде: Мораес – хорошее усиление для сборной Украины
Кристиан Понде / ФК Карпаты

Португальский нападающий Карпат Кристиан Понде поделился мыслями относительно победителя матча Португалия – Украина.

 

"Игроки сборной Украины наверняка очень осторожно сыграют против Криштиану Роналду. Думаю, Андрей Шевченко даст своим футболистам конкретные инструкции, чтобы сделать все для нейтрализации главной звезды сборной Португалии.

Мораес официально получил украинское гражданство

Нет сомнений, что украинцы сделают ставку на контратаки, поэтому португальцам придется проявить терпение в игре. Будучи фаворитом, сборная Португалии на своем поле должна выигрывать.

Мораес: Я всегда смотрю на Шевченко, как на легенду

Что касается Жуниора Мораеса, то он является хорошим усилением для сборной Украины. Он позволит добавить команде в технике и опасности", – заявил Понде в комментарии Sport.ua.

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Португалия - Украина Криштиану Роналду Криштиану Роналду Жуниор Мораес Жуниор Мораес Португалия Португалия Кристиан Понде Кристиан Понде
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