Нападающий Карпат Понде: Мораес – хорошее усиление для сборной Украины

Португальский нападающий Карпат Кристиан Понде поделился мыслями относительно победителя матча Португалия – Украина.

"Игроки сборной Украины наверняка очень осторожно сыграют против Криштиану Роналду. Думаю, Андрей Шевченко даст своим футболистам конкретные инструкции, чтобы сделать все для нейтрализации главной звезды сборной Португалии.

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Нет сомнений, что украинцы сделают ставку на контратаки, поэтому португальцам придется проявить терпение в игре. Будучи фаворитом, сборная Португалии на своем поле должна выигрывать.

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Что касается Жуниора Мораеса, то он является хорошим усилением для сборной Украины. Он позволит добавить команде в технике и опасности", – заявил Понде в комментарии Sport.ua.