Нападающий Черноморца Коваль: В матче с Динамо попробуем показать зубы и отберем очки у киевлян

Форвард Черноморца Владимир Коваль поделился ожиданиями от матча против Динамо в 17 туре УПЛ.

"Мы дадим бой в любом случае. Думаю, что и в Киеве мы отберем очки у Динамо.

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Нам нужно набирать очки, потому что мы находимся на предпоследнем месте в турнирной таблице. Нужно закончить первую половину чемпионата на хорошей ноте. Будем биться, показывать зубы и стараться не уступать в борьбе. Думаю, в этой игре у нас будет все хорошо.

Конечно, хочется вернуться в родную команду. Тем более, я сам из Киева и с детства болею за Динамо, воспитанником которого являюсь. Но на данный момент я игрок Черноморца. Будем пробовать отбирать очки у грандов", – сказал Коваль порталу Динамомания.