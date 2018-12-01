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Нападающий Черноморца Коваль: В матче с Динамо попробуем показать зубы и отберем очки у киевлян

15:36 65 Читати українською
Нападающий Черноморца Коваль: В матче с Динамо попробуем показать зубы и отберем очки у киевлян
Владимир Коваль / Фото: ФК Черноморец

Форвард Черноморца Владимир Коваль поделился ожиданиями от матча против Динамо в 17 туре УПЛ.

"Мы дадим бой в любом случае. Думаю, что и в Киеве мы отберем очки у Динамо.

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Нам нужно набирать очки, потому что мы находимся на предпоследнем месте в турнирной таблице. Нужно закончить первую половину чемпионата на хорошей ноте. Будем биться, показывать зубы и стараться не уступать в борьбе. Думаю, в этой игре у нас будет все хорошо.

Конечно, хочется вернуться в родную команду. Тем более, я сам из Киева и с детства болею за Динамо, воспитанником которого являюсь. Но на данный момент я игрок Черноморца. Будем пробовать отбирать очки у грандов", – сказал Коваль порталу Динамомания.

Украина17 тур

Динамо Киев - Черноморец: Понедельник 03 декабря 2018

Динамо Киев
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Черноморец
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