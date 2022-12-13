Нападающий Челси порвал крестообразные связки
20:10 - Читати українською
Армандо Броя выбыл до конца сезона.
Нападающий Челси Армандо Броя больше не сыграет за "синих" в сезоне 2022/23. Как информирует Evening Standard, албанский форвард порвал крестообразные связки правого колена.
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Инцидент произошёл на 22-й минуте контрольного матча против Астон Виллы, который состоялся в Абу-Даби. Челси проиграл в этой встрече со счётом 0:1.
Игроку потребуется операция. Броя выбыл минимум на пять месяцев.
В текущем сезоне Армандо провел 12 матчей в АПЛ и забил 1 гол.
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