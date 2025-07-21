Нападающий "блаугранас" Пау Виктор близок к переезду на Месталью.

Валенсия находится в поисках форварда на трансферном рынке. “Летучие мыши” обратили свое внимание на Пау Виктора из Барселоны, сообщает Fichajes.

Тер Штеген снова получил повреждение – он может пропустить несколько месяцев и не будет частью основного состава Барселоны

23-летний нападающий хочет получать больше игровой практики, поэтому рассматривает переход в более скромный клуб Ла Лиги. Однако Барселона не хочет прощаться с перспективным игроком навсегда, поэтому, вероятно, попытается договориться об аренде.

Напомним, что в сезоне 2024/25 "блаугранас" имели существенные проблемы с регистрацией Пау Виктора и Дани Ольмо, но в конце концов каталонцам удалось уладить эти вопросы.

Шахтер и белые ночи: финны скандируют "Слава Украине", помощники Турана в ложе прессы, строгое требование к "горнякам"