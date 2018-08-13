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Нападающая сборной Англии забила удивительный гол ягодицами

12:29 100 Читати українською
Нападающая сборной Англии забила удивительный гол ягодицами
Лорен Хемп / Фото: соцсети

Нападающая женской сборной Англии U-20 Лорен Хемп забила курьезный гол в поединке против Мексики.

Англия обыграла Мексику со счетом 6:1 в женском чемпионате мира U-20. Эта победа позволила Англии выйти в четвертьфинал турнира с первого места в группе.

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Лорен Хемп с Манчестер Сити отметилась хет-триком, и один из голов получился довольно курьезным.

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