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Нант выпустил футболки с изображением пропавшего Салы

30 января 20:44 82 Читати українською
Нант выпустил футболки с изображением пропавшего Салы
Эмилиано Сала / Presse Sports

Французский Нант выпустил футболки с изображением своего бывшего игрока, который исчез.

Все средства, которые будут собраны от продажи футболок с изображением Эмилиано Салы, отдадут семье футболиста. Стоимость футболки – 20 евро, сообщает официальный твиттер клуба.

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Напомним, Сала перешел из Нанта в Кардифф за рекордные для британского клуба 17 миллионов евро. Во время перелета в Англию самолет с футболистом исчез с радаров.

Длительные поиски пропавшего пилота и футболиста почти ни к чему не привели. Недавно сообщалось, что на побережье Франции нашли части пропавшего самолета Салы.

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Теги
Франция Нант Нант Эмилиано Сала Эмилиано Сала
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