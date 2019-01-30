Нант выпустил футболки с изображением пропавшего Салы

Французский Нант выпустил футболки с изображением своего бывшего игрока, который исчез.

Все средства, которые будут собраны от продажи футболок с изображением Эмилиано Салы, отдадут семье футболиста. Стоимость футболки – 20 евро, сообщает официальный твиттер клуба.

Арсенал включил пропавшего без вести Салу в список игроков Кардиффа на матч АПЛ

Напомним, Сала перешел из Нанта в Кардифф за рекордные для британского клуба 17 миллионов евро. Во время перелета в Англию самолет с футболистом исчез с радаров.

Длительные поиски пропавшего пилота и футболиста почти ни к чему не привели. Недавно сообщалось, что на побережье Франции нашли части пропавшего самолета Салы.

"Поможешь мне забивать – полетишь бесплатно": переписка Эмилиано Салы с сенсационным организатором трагического рейса