Нант требует в Кардиффа 17 млн евро за трансфер пропавшего без вести Салу

Французский Нант хочет получить деньги за переход своего форварда Эмилиано Салы в Кардифф, несмотря на исчезновение игрока.

Нант обратился к представителям Кардиффа с требованием заплатить обещанные 17 млн евро за трансфер Эмилиано Салы, сообщает ВВС.

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Напомним, Сала перешел из французского клуба в Кардифф за рекордные для британского клуба 17 млн евро. 21 января во время перелета в Англию самолет с футболистом исчез с радаров. После инцидента перевод средств был заморожен.

На данный момент известно, что поисковая группа нашла остатки самолета Салы на дне Ла-Манша и неопознанное тело на его борту.

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