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Нант требует в Кардиффа 17 млн евро за трансфер пропавшего без вести Салу

18:23 13 Читати українською
Нант требует в Кардиффа 17 млн евро за трансфер пропавшего без вести Салу
Эмилиано Сала / Фото ФК Кардифф

Французский Нант хочет получить деньги за переход своего форварда Эмилиано Салы в Кардифф, несмотря на исчезновение игрока.

Нант обратился к представителям Кардиффа с требованием заплатить обещанные 17 млн евро за трансфер Эмилиано Салы, сообщает ВВС.

Спасатели пытаются достать на поверхность тело, которое обнаружили на борту затонувшего самолета Салы

Напомним, Сала перешел из французского клуба в Кардифф за рекордные для британского клуба 17 млн евро. 21 января во время перелета в Англию самолет с футболистом исчез с радаров. После инцидента перевод средств был заморожен.

На данный момент известно, что поисковая группа нашла остатки самолета Салы на дне Ла-Манша и неопознанное тело на его борту.

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Теги
Нант Нант Кардифф Кардифф Англия Трансферы Эмилиано Сала Эмилиано Сала
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