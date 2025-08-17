Илья Забарный попал в стартовый состав ПСЖ на игру против Нанта в Лиге 1

ПСЖ объявил стартовую одиннадцатку, которая выйдет на игру против Нанта в первом туре Лиги 1.

Забарный впервые попал в заявку ПСЖ на матч Лиги 1 – украинец может выйти в основе

Место в основном составе нашлось и украинцу Илье Забарному, который в этой игре дебютирует за действующих победителей ЛЧ после перехода из Борнмута.

Где смотреть матч Нант – ПСЖ? В Украине поединок покажет официальный вещатель турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляция будет доступна по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL" на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также в разделе "Футбол" на платформе.

Стартовый состав ПСЖ: Шевалье – Заир-Эмери, Забарный, Беральдо, Мендеш – Фабиан Руис, Витинья, Ли – Мбае, Рамуш, Барколя