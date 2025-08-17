Забарный вытеснил Маркиньоса. Пока что это только ротация

Луис Энрике после победы в Суперкубке УЕФА предоставил лидерам отдых. Из основного состава, который выставили на Тоттенхэм, остались только Шевалье, Витинья и Барколя. Вся линия обороны была обновлена, что открыло путь к дебюту Забарного – Илья прогнозируемо занял позицию правого ЦЗ, где обычно выступает Маркиньос.

Для знакомства с Лигой 1 подобрали идеального соперника. Нант в предыдущем чемпионате занял 13-ю позицию, но при этом дважды отобрал у парижан очки – еще и голы в обоих поединках забивал. "Канарейки" работали против ПСЖ компактным низким блоком, оставляя пространство только на флангах и не собираясь высоко прессинговать. Зато они вылетали в стремительные контратаки.

Именно так против подопечных Лучо играют 95% французских команд. В таком футболе центрбеки ПСЖ должны высоко подниматься, заполняя разрыв за атакующей группой – и внимательно следить за рывками соперника на пространство. Кроме того, от правого ЦЗ требуется большой объем точных. Классно, если они будут с продвижением, но более важно поддерживать общий темп.

Поединок с Нантом полностью соответствовал традиционному сценарию. Таким образом, Забарного и под танк не бросили, и с особенностями лиги познакомили, и проявить свои добродетели позволили. Настолько, насколько это вообще возможно для центрбека команды, которая имеет 74% владения и 40+ касаний в чужой штрафной.

Забарный начал нервно, но быстро разыгрался и провел хороший дебют

Илья стартовал с двух обрезок на своей половине поля, проведенных в двух разных зонах. Сначала украинец отдал пас сопернику в опорной зоне, а через 20 секунд он попал под прессинг и не смог вынести мяч – попал в соперника. Впрочем, вину должны разделить и партнеры, которые засунули защитнику неудобные пасы назад под давление.

После этого экс-динамовец действовал практически безошибочно. 53 из его 56-ти передач оказались точными, хотя сложных задач у нашего земляка не было. На карте передач заметно основные паттерны пасов Ильи – это были пасы низом на фланг атаки или поперечные перекаты в центре. Сыграть интереснее было почти нереально, ведь "канарейки" перекрывали все пространство в центре и внимательно следили за потенциальными рывками за спины.

За весь матч вспоминается буквально один пас с продвижением между линиями. Он произошел на 39-й минуте – Забарный перебросил прессинг-группу Нанта, забросив мяч в опорной зоне под опускание Рамуша. С другой стороны, надо говорить и о другом факте – Забарный провел 70 касаний мяча и выдал 17 передач на чужой трети со 100-процентной точностью. Также все его 4 лонгбола достигли адресата.

В обороне он тоже сыграл спокойно. Статистика насчитывает две проигранные верховые дуэли из двух, но на самом деле вспоминается минимум одна победная. Оба единоборства на земле были выиграны. Наиболее же понравились решения украинца в переходных фазах – он хорошо чувствовал, когда надо сыграть проактивно, а когда стоит дать щель и ползать.

Правильные повороты корпуса, хорошее соблюдение дистанций и таймингов не позволило Нанту разбегаться на левом краю атаки. Под конец встречи Забарный еще и начал вступать в прессинг, пусть и с определенной застенчивостью. В конце концов, он несколько раз выдержал жесткое давление в борьбе за неудобные отскоки и передачи на ход.

Подытоживая, можно говорить о хорошем дебюте Ильи в ПСЖ. Он продемонстрировал большинство своих добродетелей – и это именно те добродетели, которые нужны ПСЖ. Возможно, в будущем от него будут требовать больше продвижений ведением и более агрессивной игры в прессинге, но ознакомительный матч получился классным.

А ПСЖ свой матч выиграл. Минимальную победу принес дальний выстрел Витиньи на 67-й минуте, который еще и прошел с рикошетом. Парижане забили и второй, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда – а жаль. Забарный поучаствовал в этой атаке, вступив в прессинг и коротко обыгравшись в самом начале.

