Нант подписал бывшего тренера Шахтера Кардосо

Экс-тренер Шахтера Мигел Кардосо, который был помощником Паулу Фонсеки, возглавил французский Нант.

Бывший помощник Паулу Фонсеки Мигел Кардосо стал главным тренером Нанта, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с португальским специалистом рассчитан на два сезона. На посту тренера Нанта Кардосо сменил Клаудио Раньери, который в конце сезона покинул клуб.

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Предыдущим местом работы Мигела был Риу Аве, который занял 5 место в чемпионате Португалии.

В прошлом сезоне Нант закончил чемпионат Франции на 9 месте.