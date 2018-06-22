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Нант подписал бывшего тренера Шахтера Кардосо

13 июня 23:55 243 Читати українською
Нант подписал бывшего тренера Шахтера Кардосо
Мигел Кардосо / Фото maisfutebol

Экс-тренер Шахтера Мигел Кардосо, который был помощником Паулу Фонсеки, возглавил французский Нант.

Бывший помощник Паулу Фонсеки Мигел Кардосо стал главным тренером Нанта, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с португальским специалистом рассчитан на два сезона. На посту тренера Нанта Кардосо сменил Клаудио Раньери, который в конце сезона покинул клуб.

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Предыдущим местом работы Мигела был Риу Аве, который занял 5 место в чемпионате Португалии.

В прошлом сезоне Нант закончил чемпионат Франции на 9 месте.

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