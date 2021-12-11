Лига 1, 18-й тур

Нант – Ланс – 3:2

Голы: Коло Муани, 49, 57, Симон, 90 – Кошта, 7, Калимуэндо, 14

Гости роскошно провели дебют встречи и уже к 15-й минуте забили два мяча. Кошта удачно сыграл на добивании, а Калимуэндо без проблем реализовал выход один на один с голкипером.

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После перерыва преимущество Ланса быстро растаяло, ведь соперник устроил свой блицкриг. Героем Нанта стал Рандал Коло Муани, оформивший дубль. Под занавес встречи Мозес Симон мощным ударом в девятку завершил камбэк "канареек" – 3:2.

Вторая подряд победа позволила Нанту вырваться на десятую строчку таблицы, а Ланс имеет неудачную серию и в очередной раз упустил шанс залезть в зону Лиги чемпионов.

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