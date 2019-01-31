Нант и Сент-Этьен расписали ничью с 2-мя удалениями – матч останавливали, чтобы поддержать пропавшего Салу

В 22 туре чемпионата Франции Нант принимал Сент-Этьен. Игра закончилась результативной ничьей 1:1.

Франция, Лига 1, 22 тур

Нант – Сент-Этьен – 1:1

Голы: Маджид, 70 – Кабелла, 58

Удаления: Фабио, 45+2 – Мвила, 45+2

На побережье Франции нашли части пропавшего самолета Салы

В первом матче после исчезновения Эмилиано Салы Нант принимал дома Сент-Этьен. На 9 минуте игры поединок был прерван, чтобы поддержать пропавшего футболиста. Через минуту матч возобновился. В первом тайме игра была равной и запомнилась стычкой перед перерывом, после которой по одному игроку из каждой команды были удалены.

Во втором тайме первым счет открыл Сент-Этьен, Кабелла отличился на 58-ой минуте. Но через 12 минут Маджид сравнял счет, который и продержался до конца матча.

После этой ничьей Нант поднимается на 14 позицию и имеет в активе 24 очка, Сент-Этьен – четвёртый с 37 пунктами.