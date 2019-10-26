Нант дома уступил Монако и потерял шанс приблизиться к ПСЖ

Программа 11-го тура чемпионата Франции открывалась матчем Нанта и Монако, который приходит в себя после провального начала сезона.

Чемпионат Франции, 11 тур

Нант – Монако – 0:1

Гол: Бен-Йеддер, 22

Хозяева потерпели второе минимальное поражение подряд после неудачи против Метца в прошлом туре.

ПСЖ потерял двух игроков из-за травм

Судьбу встречи решил гол Виссама Бен-Йеддера в середине первого тайма. Летний новичок Монако удержался на ногах после борьбы с двумя защитниками Нанта и расстрелял ближнюю девятку ворот Альбана Лафона. "Канарейки" сделали несколько отчаянных попыток спасти хотя бы очко, но все напрасно – 0:1.

Нант не смог сократить отставание от ПСЖ, которое сейчас составляет пять очков. Монако одержал четвертую победу в 5 последних матчах чемпионата и вырвался на восьмую строчку – 15 пунктов.

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