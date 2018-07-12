Нани вернулся в Спортинг

Полузащитник Луиш Нани выступать за Спортинг, воспитанником которого он является.

Спортинг на своем официальном сайте объявил о подписании хавбека Нани.

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Футболист является воспитанником лиссабонского клуба и выступал до 2007 года, пока не перешел в Манчестер Юнайтед.

Также в карьере португальца были Валенсия и Лацио.

Со сборной Португалии Нани выиграл Евро-2016 во Франции.