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Нани вернулся в Спортинг

11 июля 23:24 201 Читати українською
Нани вернулся в Спортинг
Луиш Нани / ФК Спортинг

Полузащитник Луиш Нани выступать за Спортинг, воспитанником которого он является.

Спортинг на своем официальном сайте объявил о подписании хавбека Нани.

Спортинг требует у Патрисиу почти 55 миллионов евро за разрыв контракта

Футболист является воспитанником лиссабонского клуба и выступал до 2007 года, пока не перешел в Манчестер Юнайтед.

Также в карьере португальца были Валенсия и Лацио.

Со сборной Португалии Нани выиграл Евро-2016 во Франции.

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