Нани стал игроком одного из лидеров чемпионата Австралии. Мельбурн Виктори объявил о подписании с португальцем контракта на два сезона.

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Напомним, зимой Нани вернулся из МЛС и стал игроком Венеции, но вторая попытка футболиста в Серии А получилась полностью провальной. За десять матчей он суммарно сыграл 283 минуты, записав в свой актив всего один ассист.

Мельбурн Виктори станет 8-м клубом в карьере 35-летнего португальца. Ранее Нани выступал за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Валенсию, Лацио, Фенербахче, Орландо Сити и Венецию.

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