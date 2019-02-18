Нани перешел в Орландо Сити

Экс-хавбек Манчестер Юнайтед Луиш Нани стал игроком американского Орландо Сити.

Орландо Сити на своем официальном сайте сообщил о переходе полузащитника Луиша Нани. Контракт рассчитан на 3 года.

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Португалец известен своими выступлениями в составе Манчестер Юнайтед, с которым выиграл Лигу чемпионов и 4 раза стал чемпионом Англии, а также стал победителем Евро-2016 со сборной Португалии. Последние полгода провел в составе лиссабонского Спортинга, а в США переехал на правах свободного агента.

Орландо Сити в сезоне-2018 занял 9 строчку в турнирной таблице Восточной конференции МЛС и не попал в плей-офф. Чемпионом стала Атланта Юнайтед.

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