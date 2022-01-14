Венеция усилила атакующее звено Луишем Нани, сообщает официальный сайт клуба.

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35-летний португалец на правах свободного агента подписал контракт до лета 2023 года. Последним клубом полузащитника был Орландо Сити, за который он провел 74 матча и отличился 27 голами и 14 ассистами. В Европе Нани известен своими выступлениями за Манчестер Юнайтед (2007-2014 годы).

После 21-го тура Серии А Венеция расположилась над зоной вылета – 17-е место.

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