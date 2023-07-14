Португальский полузащитник Луиш Нани продолжит карьеру в Адана Демирспоре, сообщает пресс-служба "голубых молний".

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36-летний вингер перешел в команду Патрика Клюйверта в статусе свободного агента, подписав с турками контракт сроком на один сезон с возможностью пролонгации еще на год.

К слову, Суперлига – не новый чемпионат для португальца: с 2015-го по 2016-й годы он уже играл в ней в составе Фенербахче.

Напомним, Нани – воспитанник Спортинга, где и дебютировал на профессиональном уровне. Наибольшей славы достиг в Манчестер Юнайтед. Выступал также Валенсию, Лацио, американский Орландо Сити и Верону. Последним его клубом был австралийский Мельбурн Виктори (2 ассиста в 10 матчах). Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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