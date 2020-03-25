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Нани назвал топ-5 лучших игроков – португалец "рассекретил" кумира Роналду

18:48 67 Читати українською
Нани назвал топ-5 лучших игроков – португалец "рассекретил" кумира Роналду
Луиш Нани и Криштиану Роналду / Фото ФК МЮ

Экс-хавбек Манчестер Юнайтед, а ныне игрок Орландо Сити Луиш Нани назвал 5 исполнителей, которые попали в дрим-тим португальца.

"На ворота поставлю Де Хеа, один из лучших голкиперов в мире. Давид – мой хороший друг, но он должен брать с собой очки, потому что без них ничего не видит.

Нани хочет вернуться в сборную Португалии и сыграть на Евро-2020

Деку – один из моих кумиров. Он многому меня научил, а его техника хорошо подходит для игры пять на пять. Защитник – Бруну Алвеш, он очень техничный для игрока обороны. Если нужно разрушать, он готов и на это.

Навыки Криштиану Роналду, его быстрые ноги... Всему этому он научился у меня в юности. Он много перенял у меня и знает об этом", – цитирует Нани официальный сайт MLS.

Напомним, Луиш и Криштиану вместе выступали за Манчестер Юнайтед.

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Теги
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