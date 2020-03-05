Нани хочет вернуться в сборную Португалии и сыграть на Евро-2020

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Луиш Нани, который сейчас защищает цвета Орландо Сити, заявил, что надеется попасть в заявку сборной Португалии на Евро-2020.

"Молодое поколение португальских футболистов – невероятное. Но для того, чтобы удачно выступать на турнирах уровня чемпионата мира или Европы требуется сочетание молодости и опыта. Это просто необходимо, чтобы соответствовать уровню таких турниров.

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Безусловно, я за то, чтобы давать шанс молодым игрокам проявить себя. Такой шанс в свое время дали мне. Но я помню, что когда я был молодым, в команде было много опытных игроков. Это очень помогало.

Не стоит говорить, что уровень МЛС не позволяет рассчитывать на место в такой сильной сборной. Это не так. МЛС отстает от ведущих чемпионатов – АПЛ, Ла Лиги, Серии А, но это отставание не столь огромно, как думает большинство. Конечно, если я буду здоров и получу шанс вернуться в сборную, то я его использую. Очень на это надеюсь", – цитирует Нани Goal.

Отметим, что 33-летний футболист в последний раз выходил на поле в составе сборной Португалии летом 2017 года на Кубке конфедераций в России. Всего за национальную команду он сыграл 112 матчей и забил 24 гола.

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