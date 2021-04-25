Поединок МЛС между Спортинг Канзас-Сити и Орландо Сити завершился ничьей 1:1. Последний гол во встрече запомнится зрителям надолго.

Нани расплакался после полученной красной карточки – видео эмоций экс-звезды Манчестер Юнайтед

В конце матча настала пора Нани. В одной из атак одноклубник португальца с Орландо Сити пытался забить, но голкипер парировал удар. Мяч отлетел к экс-звезде Манчестер Юнайтед, а тот хладнокровным ударом пяткой отличился голом, который подарил ничью.

К слову, Нани выступает в США с февраля 2019-го, а до этого в его карьере были Спортинг, МЮ, Фенербахче, Валенсия и Лацио.

"Беру приклад із Колліни": українець працює арбітром у США, судив матчі Ібрагімовіча в МЛС, його шеф – Ховард Вебб